Zwaar vuurwerk op ruit van kapperszaak geplakt, explosie te zien op camerabeelden

Maandagochtend half vijf. Een enorme knal maakt resoluut een einde aan de nachtrust van Wessel van Hest. Ook zijn ouders Cindy en Johan zitten rechtop in bed. De restanten van de ruit van de kapperszaak Hair2Day aan de Kerkstraat in Berkel-Enschot liggen verspreid door de zaak.

Op de beveiligingscamera’s van de zaak is te zien dat er iemand vuurwerk op de ruit plakt en aansteekt. “De dader is er helaas niet duidelijk op te zien. Na zijn daad rent hij weg. Helaas stonden de beveiligingscamera’s van de bakker, slager en het tankstation niet ingeschakeld. Van hieruit zit je zo op de snelweg en ben je niet meer te achterhalen”, vertelt Wessel. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie, maar er is nog geen verdachte in beeld.

Was het een inbraakpoging, vandalisme of een wraakactie? Wessel weet het niet. “Mijn ouders hebben met niemand problemen. Ze zitten al zo’n veertien jaar in de zaak. We denken dat er geprobeerd is om in te breken. De zaak was pas weer twee weken op. Vermoedelijk was de gedachte dat er door de drukte veel cash geld zou liggen. Door de ruit eruit te blazen sta je als inbreker binnen twintig seconden binnen en weer buiten. Maar er is weinig te halen, want bijna iedereen pint tegenwoordig.”