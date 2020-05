Johan Vlemmix heeft geniale oplossing voor anderhalve meter in de horeca

Johan Vlemmix komt met een oplossing voor de horeca die zich momenteel het hoofd breekt over de anderhalve meter afstand als ze op 1 juni weer open mag. De ondernemer uit Leende toverde de coronabumper uit de hoge hoed. “Lekker bumperen”, vertelt Vlemmix met een brede glimlach.

De coronabumper oogt als een uit de kluiten gewassen ‘love handle op wieltjes’. De band hangt om een kroegtijger heen. “Op de band is ruimte om een biertje of wijntje op te zetten of een hapje te eten. En je kunt er lekker mee rondlopen. Het is je eigen privétafeltje.”

Door de afmetingen van de coronabumper wordt er onderling automatisch 1,5 meter afstand gehouden. De constructie van Vlemmix staat op wieltjes waardoor de cafébezoekers kunnen flaneren in de kroeg. “Het is ook geschikt voor festivals, alleen dan zetten we er wel stevigere wielen onder waarmee men over het gras kan bewegen.” Vlemmix heeft al één afnemer: zijn eigen café in Leende.