Frank Lammers' coronafilm is een race tegen de klok: 'Misschien wel een wereldrecord'

Frank Lammers in zijn witte onderbroek. Frank Lammers bevalt het uitstekend in Eindhoven. Volgende Vorige 1/3 Op de set met Frank Lammers, in een appartement in Eindhoven.

In korte broek komt Frank Lammers binnen. T-shirt aan. En zijn blote voeten in sandalen met daarop ‘1913’, het oprichtingsjaar van zijn geliefde PSV. Frank Lammers bivakkeert in Eindhoven en dat bevalt uitstekend. Hij is hier om zijn 'coronafilm' Groeten van Gerri te monteren. Een race tegen de klok want die montage moet zaterdag klaar zijn. “Dit is een film in coronatijd over de coronatijd. Daar moet je niet in december mee aankomen.”

De draaidagen in een appartement op Strijp-S in Eindhoven waren vrij pittig. Lammers: ”Ik moest vanwege corona alles zelf doen. Noodgedwongen. Het blijkt wel dat heel veel mensen een functie hebben op de set. Normaal heb je productie, mensen die de kleding doen, setbewakers. Ik deed alles zelf en dus sliep ik ook op de set. Er stonden dure spullen en daarom moest er altijd iemand zijn.“

Het is een film over scheikundeleraar Gerri van Vloghoven die door het coronavirus gedwongen is vanuit huis les te geven. Lammers speelt de hoofdrol en is regisseur. Op de set waren alleen een cameraman, lichtman en geluidsman. Op de set komen geen andere acteurs want die komen veelal in beeld via beeldschermen. Zoals Viggo Waas die via Facetime in de film verschijnt. Of een klas met kinderen die Lammers les geeft via videobellen.

Frank Lammers is druk bezig met de montage van zijn coronafilm.

Door de corona was het dus heel anders werken. Lammers begon om zeven uur 's morgens en stopte om half acht 's avonds met draaien. “Dan gingen de jongens netjes naar huis en dan moest ik weer teksten leren voor de volgende dag. En het als regisseur voorbereiden. De set opruimen en die ook weer voorbereiden. Om half twaalf viel ik om en om zeven uur begon het weer opnieuw. Ik ben niet snel moe, maar na twee weken ben ik zaterdag naar huis gegaan en het was niet heel gezellig voor ze. Ik heb alleen maar geslapen. Maar ik vond het wel hartstikke leuk.”

Nu de draaidagen erop zitten, is het tijd voor de montage. Ook dit gebeurt in Eindhoven, in het Klokgebouw. Lammers vindt de plek geweldig. “Daar is de Herdgang, daar het Philipsstadion. En tussenin ligt dit schitterende oud fabrieksterrein met allemaal creatieve types die hun dingen doen.”

Wereldrecord

De film wordt in een supersnel tempo gemaakt. “In Nederland doe je jaren over een film. Voordat je je geld hebt, ben je al twee, drie jaar verder. Dus dit is misschien wel een wereldrecord. Zo snel kan eigenlijk niet. Verzinnen tot draaien tot afwerken in 2,5 maand. Want in maart zijn we pas begonnnen met schrijven. Jullie moeten nou ook niet te lang blijven want zaterdag moet deze montage af zijn. Dan wordt hij afgewerkt. Half juni is de film te zien op Pathe. Dat is de deal.“

Lammers kijkt naar buiten. “Het is hier om te janken zo mooi. Wilde mijn vrouw maar hier wonen. Lieve Eva, we kunnen toch gewoon hier…." Lammers stopt even. “Dan kom ik wel gewoon af en toe terug.”