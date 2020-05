Twee meisjes (15 en 17) opgepakt voor gewapende overval op huis in Oss

De politie heeft dinsdagochtend twee meisjes (15 en 17) aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij een woningoverval op zaterdagavond 4 april in Oss. Het 55-jarige slachtoffer werd die avond overvallen door drie daders.

Wat de precieze rol van de twee minderjarige meisjes was, wil de politie nog niet zeggen. Volgens de politie leidde het onderzoek naar de twee minderjarige meisjes. "We zijn nog op zoek naar andere betrokkenen en het onderzoek is in volle gang", aldus een woordvoerder.