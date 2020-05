Man mishandeld door groep jongeren in Eindhoven: omstander schiet te hulp

Een groep jongeren heeft maandagmiddag op de Demer in Eindhoven een man mishandeld. Het slachtoffer kreeg rond vijf uur ruzie in de binnenstad ruzie met een van de jongens. Daarna werden er rake klappen uitgedeeld. Het geweld stopte toen een omstander te hulp schoot.

De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar verblijft hij nog steeds voor onderzoek.

Camerabeelden

De politie is momenteel bezig om camerabeelden te verzamelen van de winkels waarbij de mishandeling plaatsvond. Ook is ze op zoek naar eventuele getuigen. Er is nog niemand aangehouden.