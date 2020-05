Dansscholen willen snel open: 'Als seks in coronatijd bespreekbaar is, moet dansles zeker kunnen'

Dansschoolhouder Ruud Goetjaer in Etten-Leur. (foto: Raoul Cartens)

1500 dansscholen in Nederland willen snel duidelijkheid wanneer ze weer coronaproof open kunnen, waaronder ook die van Ruud Goetjaer in Etten-Leur. Hij wil nu eindelijk weten onder welke maatregel zijn dansschool valt. "Is dat onder cultuur, dan mogen we 1 juni open voor 30 personen. Maar als we onder sport vallen, dan mogen we pas 1 september open. Niemand weet het", verzucht de dansschoolhouder.

Half maart sloot het danscentrum de deuren, nog voordat premier Rutte de veiligheidsmaatregelen afkondigde.

Jammer

Ruud ziet steeds meer beroepsgroepen weer beginnen, maar rond dansscholen blijft het stil. "Je mag weer naar de kapper, je mag weer naar de fysiotherapeut, je mag weer overal heen. Maar een dansschool mag je niet bezoeken. En dat is jammer."

In de video laat Ruud zien hoe hij zijn dansschool coronaproof wil maken:

De 1500 dansscholen hebben nu bij verschillende ministeries een speciaal protocol ingeleverd. Hierin staat hoe zij denken om vanaf 1 juni weer veilig danslessen te gaan geven aan kinderen en volwassenen. “We willen nu snel groen licht om open te gaan”, zegt Ruud .

Zin om te dansen

"Als het RIVM zelfs seks in coronatijd bespreekbaar maakt, dan moet het dansen met altijd dezelfde danspartner toch ook geen probleem opleveren. Al kunnen er minder leerlingen tegelijk les krijgen, we hebben zin om weer de dansschool in te gaan. En ik zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen” , zegt Ruud strijdbaar.