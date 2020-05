Kaarsen voor de Heilige Corona zijn niet aan te slepen: 'Lang getwijfeld'

Wachten op privacy instellingen... Ruud Bolsius van de Boca Kaarsen Groep. Volgende Vorige 1/2 In Brabant gemaakte Heilige Corona noveenkaarsen gaan als warme broodjes over de toonbank

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en zorgt ook voor reuring bij de Boca Kaarsen Groep in Schijndel. Begin mei bracht het bedrijf, naast het reguliere assortiment van devotiekaarsen, ook noveenkaarsen én devotielichtjes voor de Heilige Corona op de markt. “Duizenden zijn er al van verkocht”, vertelt eigenaar Ruud Bolsius van het kaarsenbedrijf. “En we verwachten dat de vraag nog wel een tijdje blijft.”

Rob Bartol Geschreven door

“We hebben best lang getwijfeld of we dit wel moesten doen”, zegt Bolsius. “Je wilt niemand voor het hoofd stoten of de indruk wekken dat je aan zoiets verschrikkelijks wil verdienen. Aan de andere kant was er ook vraag naar. Omdat we al veel kaarsen maken van verschillende heiligen, was de stap ook niet zo heel groot om ook noveenkaarsen en devotielichten voor de Heilige Corona op de markt te brengen.”

Wie was de Heilige Corona?

De Heilige Corona was voor het begin van de wereldwijde coronapandemie een onbekende en bijna vergeten heilige. Deskundigen kunnen het maar niet eens worden over de vraag of ze überhaupt iets met pandemieën en epidemieën te maken heeft gehad. Wel werd de in het jaar 177 doodgemartelde Corona later beschermheilige van houthakkers en slagers en heel soms werd ze aangeroepen tegen ziektes onder het vee. Haar herdenkingsdag is op 14 mei.

In het magazijn van de Boca Kaarsen Groep staan de pallets met noveenkaarsen hoog opgestapeld. De nog blanke kaarsen krijgen snel ronddraaiend in een machine, de beeltenis van de Heilige Corona opgeplakt met op de achterkant een speciaal coronagebed. Op de achterkant van het devotielicht geen gebed, maar een sticker met de de tekst ‘Bid voor Ons’.

Resten van de Heilige Corona zijn als relikwie bewaard in een schrijn die de vorm heeft van een kruiskerk. Die schrijn wordt bewaard in de Dom van Aken en zal na de coronacrisis worden tentoongesteld.