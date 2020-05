Café drie maanden op slot in Eindhoven na mishandeling door leden van motorbende

De gemeente Eindhoven heeft dinsdag het café De Oude Sint Joris aan de Pastoor Dijkmansstraat in stadsdeel Stratum voor drie maanden gesloten. Ze doet dat omdat een tiental leden van een motorbende afgelopen maart iemand ernstig mishand heeft, zo meldt de gemeente.

Op dinsdagmiddag 3 maart van dit jaar kreeg de politie een melding dat in café De Oude Sint Joris ‘zeer ernstig geweld' tegen iemand was gepleegd. Dat gebeurde volgens de politie door leden van een motorbende.

Het slachtoffer werd die middag ook tegen zijn zin vastgehouden toen hij wilde vluchten uit het café. Volgens de politie was de eigenaar van het café daar direct bij betrokken. De politie en de gemeente willen niet op details ingaan. Ook is niet duidelijk hoe het inmiddels met het slachtoffer gaat. Bij het café was niemand bereikbaar voor commentaar.

'Onacceptabel'

“Dit soort geweld is onacceptabel in onze stad. Burgemeester Jorritsma heeft daarom besloten om tijdelijk het café te sluiten en de vergunningen in te trekken”, schrijft de gemeente in een verklaring.