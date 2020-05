PSV verkoopt in eerste uren 4000 seizoenkaarten: ‘Overtreft onze verwachtingen’

PSV-fans (foto: OrangePictures).

Bij PSV ging dinsdagmiddag om drie uur de verkoop van de seizoenkaarten voor komend seizoen van start en in de eerste paar uur heeft de club uit Eindhoven al een kleine vierduizend vaste plekken verkocht.

Job Willemse Geschreven door

In samenspraak met PSV Klankbord, een platform voor samenwerking tussen verschillende groepen supporters en de club, heeft PSV een drietal opties gegeven voor het verlengen van de seizoenkaart. “Tot nu toe heeft zo’n zeventig procent van de supporters die heeft verlengd, gekozen voor de all-in seizoenkaart”, stelt commercieel directeur Frans Janssen.

Bij de all-in variant betalen de supporters het volle pond, maar krijgen ze daar wel eventuele Europese- en bekerwedstrijden bij, die normaal niet bij een seizoenkaart zaten inbegrepen. “Normaal ontvangen we voor een Europees seizoen zo’n drie tot vier miljoen euro aan recettes”, zegt Janssen. “Dus als de fans voor die optie kiezen, is dat deels ook ons eigen risico. Maar wij kunnen niet in de portemonnee van de fans kijken en dus hebben we ook nog die 50/50 optie toegevoegd.”

Blij

Janssen is blij verrast met de verkoop van de eerste paar uren. “Dit overtreft wel enigszins onze verwachtingen. Natuurlijk houden we er door deze onzekere tijd rekening mee dat het stadion wellicht niet vol geraakt, maar des te blijer zijn we dat we nu al dit aantal kunnen melden van vierduizend verkochte seizoenkaarten in de eerste uren.”

Door de coronacrisis is het nog altijd hoogst onzeker of er in het nieuwe seizoen weer met publiek gespeeld kan gaan worden. En juist daarom zal de keuze voor sommige voetbalfans moeilijker zijn om al dan niet te verlengen.

Commercieel directeur Frans Janssen (foto: PSV Media).

Voetballen met publiek

“Maar het is nog niet uitgesloten dat er wél met publiek gevoetbald kan gaan worden”, stelt Janssen. “Ik hoor van veel kanten dat iedereen er al vanuit gaat, maar we weten niet hoe de situatie is in september. Dus er is nog een kans dat we wel met publiek kunnen gaan spelen.”

En dus is PSV samen met een aantal Brainport-partners en onder meer de TU Eindhoven in gesprek om te kijken naar eventuele mogelijkheden om juist wel met fans te kunnen spelen. “Wij willen graag proberen aan te tonen dat voetballen met publiek, en de eventuele risico’s die daar bij horen, beheersbaar kunnen zijn door middel van verschillende technologieën. Maar daarover zijn we nu met onze partners in gesprek, om te kijken wat de eventuele mogelijkheden zouden kunnen zijn.”