Overvaller van tankstation wordt gepakt terwijl hij nog in zijn auto op het terrein zit

Een 34-jarige man uit Polen is dinsdagmiddag op het terrein van een tankstation aan de Kruisweide in Breda opgepakt nadat hij de winkel van het tankstation had overvallen. De overvaller zat nog in zijn geparkeerde auto toen de politie hem aanhield.

De man kwam iets na halfvijf de winkel van het tankstation binnen. Hij vroeg om sigaretten en haalde een mes tevoorschijn waarmee hij de medewerker van het tankstation bedreigde. Hij schreeuwde: 'Dit is een overval!'

De medewerker was volgens de politie 'niet onder de indruk', waarop de overvaller zonder buit vertrok. Een omstander noteerde het kentekennummer van de auto van de Pool.

Toen de politie aankwam bleek de overvaller nog in zijn auto op het terrein te zitten. Hij is aangehouden.

