8 miljoen illegale sigaretten gevonden, Tilburger opgepakt

Een 47-jarige man uit Tilburg is aangehouden voor het bezit van acht miljoen illegale sigaretten. Dat meldt de FIOD woensdag. De sloffen zijn maandag gevonden op een bedrijventerrein in het Limburgse Venray.

De sigaretten zaten in een container uit Singapore en zijn via een haven Nederland binnengekomen. Ze zaten in grote kartonnen dozen. De dozen stonden op pallets en waren verpakt in aluminiumfolie.