Eftelinggasten boos: logeren in het vakantiepark maar mogen 's avonds niet het attractiepark in

Vakantiepark Bosrijk (foto: Martha Kivits).

Bezoekers die nog voor de coronacrisis hadden geboekt in het hotel of de vakantieparken van de Efteling, zijn boos. De tijd die zij mogen doorbrengen in het attractiepark is plotseling ingekort. Op social media regent het boze reacties van Eftelingfans. Zij willen hun geld terug. Maar de Efteling laat weten geen compensatie te bieden.

Ista van Galen Geschreven door

Boek je een verblijf in het Eftelinghotel of vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land, dan krijg je daarbij onbeperkt toegang tot de Efteling. Voor de coronacrisis betekende dat tot tien uur ‘s avonds. Maar nu moet je om zes uur ‘s avonds het park al verlaten. Wil je ook in de avonduren (van zeven tot elf uur) naar binnen, dan moet je 25 euro extra betalen.

“Het lijkt nu alsof het meer om het geld draait dan om de sprookjeswereld.”

“Absurd”, noemt Sandra Hellemans het. Zij gaat al jaren met haar gezin naar de Efteling, maar zal na deze maatregel niet snel meer teruggaan. Al ver voor de coronacrisis had ze verblijf bij het Bosrijk geboekt, ervan uitgaande dat ze tot tien uur ’s avonds van het park kon genieten. Nu is dat niet meer het geval, maar een vergoeding krijgt ze niet.

“Ik wil graag annuleren, maar dan zijn we 75 procent van ons geld kwijt. Dat is een grote domper, zeker in deze tijd”, zegt Sandra. “Het lijkt nu alsof het meer om het geld draait dan om de sprookjeswereld. Ik had dit niet van ze verwacht.”

Wachten op privacy instellingen...

Ook op Twitter en Facebook mopperen veel mensen die in dezelfde situatie zitten: “We hebben een maandloon voor een huisje betaald en kunnen nu geen avond naar binnen”, schrijft Jeanette op Twitter. Een andere boze fan schrijft: “Nu betaal ik de hoofdprijs en kan ik niet eens gaan.”

Volgens Steven van Gils, woordvoerder van de Efteling, zijn er geen regels gebroken met de wijziging van de toegangstijden. “Onbeperkt toegang is binnen de openingstijden die op dat moment gelden. Er staan geen specifieke tijden aangegeven. Dus de toegang die de mensen krijgen is nog steeds onbeperkt”, legt hij uit. Het park is ook van zeven tot elf uur ’s avonds open, maar dat zijn extra tijden die dus niet onder ‘onbeperkt toegang’ vallen.

"We zitten nu in een rare situatie en dan moeten dit soort moeilijke keuzes worden gemaakt.”

“We snappen heel goed dat mensen teleurgesteld zijn. Maar we zitten nu in een rare situatie en dan moeten dit soort moeilijke keuzes worden gemaakt.” Het park gaat geen compensaties bieden.

Sandra is hier niet blij mee. Om zes uur ’s avonds al teruggaan naar het Bosrijk, lijkt haar namelijk geen optie. “De vakantieparken zitten volgens mij helemaal vol. Dan zit je dus de hele avond daar met z’n allen. Dat lijkt me niet veilig”, zegt ze.

Maar volgens Van Gils hoeven gasten daar niet bang voor te zijn. “In het verblijf zijn ook maatregelen genomen om anderhalve meter afstand te kunnen houden. En in het Bosrijk heeft iedereen eigen accommodatie, dus mensen komen elkaar alleen buiten tegen.”

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...