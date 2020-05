Jos werkte 40 jaar bij Organon: 'Ontzettend blij dat de naam weer terugkomt in Oss'

Jos van Orsouw met een plakboek over zijn tijd bij Organon (foto: Imke van de Laar).

Binnenkort prijkt de naam Organon weer op de blauwe fabriekshal van de geneesmiddelenbedrijf in Oss. Tot trots van veel Ossenaren en oud-medewerkers. Een van hen is Jos van Orsouw uit Megen. Hij werkte bijna veertig jaar bij Organon en heeft nog steeds warme herinneringen aan die tijd.

Enthousiast bladert Jos van Orsouw door een plakboek vol met foto's en krantenknipsels uit de tijd dat hij bij Organon werkte. Hij is al bijna elf jaar met pensioen. Maar de liefde voor Organon zit nog diep. "Het was een geweldig bedrijf. In de veertig jaar dat ik er gewerkt heb, ging ik eigenlijk altijd met een glimlach naar mijn werk."

Jos laat zijn plakboek zien:

Jos werkte aan anticonceptiemiddelen zoals Marvelon en de Nuvaring, eerst in de productie en later op de afdeling research. "Dat was iets aparts. Het bedrijf groeide ook heel hard. Toen ik in 1977 bij Organon begon, werkten er 1700 mensen. Toen ik veertig jaar later wegging waren dat er meer dan 5000."

Organon-familie

De schok was groot toen Organon plotseling verkocht werd aan het Amerikaanse MSD. "Wij wisten helemaal van niks. Bijna iedereen in Oss had wel wat met Organon te maken. Het was een soort familiebedrijf met vooral mensen uit Oss en omgeving."

Dat familiegevoel is nooit weggegaan. "Ik kwam van de week nog een oud-collega tegen bij de supermarkt, die ik twaalf jaar niet had gezien. En hij zei meteen: 'Dag Jos van Organon!' We zijn echt een Organon-familie."

Ga zeker kijken

Jos herinnert het zich nog als de dag van gisteren dat de letters van Organon van de fabriekshal af werden gehaald. "Dat was heel triest, want die letters hadden daar meer dan 75 jaar gestaan. Ik had er moeite mee en nou nog. Ik ben vanochtend nog langs mijn oude werkplek gereden en kreeg weer rillingen over mijn lijf. Ik ben ontzettend gelukkig dat de naam Organon weer terug komt in Oss."

Op de vraag of hij gaat kijken als de naam Organon er weer hangt, antwoordt Jos resoluut: "Ik was er bij toen de letters werden gesloopt en ga zeker kijken als ze weer terug worden gehangen."