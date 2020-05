Bjorn redt drie avontuurlijke paarden van de weg in Eindhoven

Agenten liepen uiteindelijk met de paarden terug naar Geldrop (foto: politie Eindhoven).

Bjorn Smeets (39) uit Geldrop keek wel even gek op toen hij woensdagochtend onderweg naar zijn werk in Eindhoven ineens drie paarden langs de Geldropseweg zag lopen. De paardjes liepen braaf over het fietspad, maar toen de situatie gevaarlijk werd, twijfelde hij geen moment. Door snel te handelen wist Bjorn de paarden in veiligheid te brengen.

Rebecca Seunis Geschreven door

"De paarden liepen eerst nog rustig langs de weg op het fietspad. Toen ben ik al wat langzamer gaan rijden en heb ik de alarmlichten aangezet. Maar op een gegeven moment begonnen de paarden te rennen. De kleinste rende de weg op, tegen het verkeer in. Door er zachtjes naast te rijden probeerde ik de pony terug de berm in te krijgen. Dat lukte, maar toen rende een ander paard weer de weg op. Er was geen houden meer aan", vertelt hij.

Bjorn wist nog snel een foto te maken van een van de paarden (foto: Bjorn Smeets).

Politie onderweg

Ondertussen had hij de politie al gebeld. Die had al meerdere meldingen gekregen over de paarden. "Op de Geldropseweg is een drukke kruising en ik dacht: als ze de kruising oprennen, hebben we echt een probleem. Dus toen heb ik mijn bus midden op de weg stilgezet om het verkeer tegen te houden en ben ik uitgestapt."

Samen met een man die ondertussen van zijn scooter was afgestapt, probeerde Bjorn de paarden van de kruising af te krijgen. "Toen heb ik een van de grote paarden bij zijn manen kunnen pakken en van de weg af kunnen halen." De scooterrijder had inmiddels de shetlandpony van de weg af gekregen.

Maar ja, wat moet je vervolgens doen met drie paarden langs de weg? "In de bus had ik een spanbandje liggen, toen hebben we de kleinste het spanbandje losjes om zijn hals kunnen binden en de pony aan een hek gebonden. De politie was inmiddels onderweg."

Bjorn hoopte dat de twee paarden bij de vastgebonden shetlandpony zouden blijven, maar helaas was dat niet zo eenvoudig. "Toen de politie er was, renden de twee paarden weer de weg op. Toen hebben verschillende politieauto's het verkeer stilgezet en geprobeerd de paarden mee te krijgen."

Terug naar de wei

Dat lukte gelukkig. De politieagenten zijn met de kleinste aan de spanband terug gewandeld richting Geldrop. De andere paarden volgden braaf. Inmiddels staan de drie avonturiers weer veilig in hun eigen wei.

Bjorn had geen enkele ervaring met paarden. En na vandaag voelt hij zich nog geen volleerd cowboy. Hij is vooral blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd. "Je doet toch maar wat je op dat moment denkt dat het beste is."