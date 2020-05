'Wel op gehoopt, absoluut niet op gerekend', sportschoolhouders dolblij met vervroegde heropening

Sporten op anderhalve meter (Foto: Masato Roosendaal).

Sportschoolhouders zijn dolblij met de beslissing van het kabinet om de deuren weer op 1 juli te mogen openen in plaats van 1 september. Hetzelfde geldt voor kantines van sportclubs en andere verenigingen. "Het wordt godverdomme fucking tijd ook."

De mededeling van premier Rutte klinkt de sportschoolhouders als muziek in de oren. Niet alleen bij de grote jongens zoals fitnessketen BigGym, dat uit tevredenheid meteen een kort geding introk, maar vooral bij de kleinere ondernemers.

Geen logica

“Het wordt godverdomme fucking tijd ook”, briest Kemail Verhoeven, eigenaar van Renzo Gracie Holland in Breda. Een sportschool met 250 leden waar Braziliaans Jiujitsu en grappling, kortgezegd een sport waarbij zwetende volwassen elkaar in zeer intieme posities onvrijwillig in de knoop proberen te leggen, de vaandeldragers zijn. Een club waarbij de gevaren van COVID-19 wellicht veel nadrukkelijker op de loer liggen dan de gemiddelde tennis- of voetbalclub. Verhoeven ziet dat echter heel anders.

“Wat mij betreft hadden we morgen weer open gemogen, want het is te gek voor woorden dat dit is gebeurd en dat gezonde mensen al die tijd zijn gelimiteerd. Die logica klopt voor geen meter. Bij ons zijn zieke leden nooit welkom. Die komen sowieso niet binnen. Het is bizar dat we gezonde mensen al die tijd moesten verbieden te sporten.”

“Ik ben heel blij dat we weer open mogen, want veel mensen zitten er fysiek en metaal helemaal doorheen. Sport is dé stress reliever nummer één. En geloof me: ik zorg ervoor dat iedereen op en top verwelkomd wordt. Met als mededeling: jullie kunnen weer fit en gezond worden. Het is geweldig dat we weer geld kunnen verdienen én onze leden vrolijk maken.”

Hoop

“Ik had er zeker op gehoopt, maar absoluut niet op gerekend”, vult een blije Arlan Jongenelen aan. Hij runt sportschool Masato in Roosendaal, waar 275 leden bezig zijn met onder meer kickboksen, kung-fu, crossfit en personal training.

“Ik ben heel, heel erg blij en zeer positief. Natuurlijk is het een uitdaging, want er blijven allerlei vraagtekens. Kunnen we bijvoorbeeld de kleedkamers weer gebruiken en hoe zit het met lichamelijk contact, want die bokspaal slaat niet terug. En sparren met een tegenstander is voor veel leden heel belangrijk.”

Jongenelen verwacht zijn sportaanbod per 1 juli zowel binnen als buiten zijn school te geven. “Zodat we toch die afstand in acht houden. Wat dat betreft kunnen wij sportschoolhouders die voorzorgsmaatregelen echt veel beter in stand houden dan een kapper, tandarts of zwembad.”