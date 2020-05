Moeder van doodgereden Sten tegen taxichauffeur: 'We hebben maanden gewacht op medeleven van jou'

De bestuurder van de auto is aangehouden. (Foto: Perry Roovers)

"Je hebt een mooi gezin en een mooie relatie kapotgemaakt", sprak de moeder van de omgekomen Sten Ideler donderdagochtend in de rechtbank. Ideler overleed op 28-jarige leeftijd nadat hij in de nacht van 17 op 18 mei 2019 werd aangereden door een taxichauffeur in Breda. Het was de eerste keer dat zijn nabestaanden hun gevoelens konden uiten naar de verdachte. "Eerlijk zijn en berouw tonen heb je al die tijd niet gedaan. Dat is zout in open wonden en zout op een gebroken hart", aldus de vriendin van het slachtoffer.

De 22-jarige taxichauffeur vertelt aan het begin van de zitting over het fatale ongeluk. Hij verklaart 70 kilometer per uur gereden te hebben, dat is 20 kilometer te hard. In zijn beleving naderde hij het stoplicht, sprong die op groen en daarna gaf hij gas bij.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat het licht op rood stond, op de kruising van de Westerparklaan met het Heilaarpark in Breda. . De verkeersregelinstallatie werkte goed. De snelheid van de taxichauffeur werd berekend op 100 tot 115 kilometer per uur. Dat is twee keer de maximale snelheid.

'Hierbuiten loop je door rood stoplicht'

Na de taxichauffeur, kwamen de nabestaanden aan het woord. "Wat jij ons als ouders van Sten ontnomen hebt. Dat is teveel om op te noemen", begint de moeder van het slachtoffer geëmotioneerd. "Wij zijn onze zoon verloren door jouw hufterig en asociaal rijgedrag. Een auto is een moordwapen als je er zo mee omgaat." Het zit de familie erg dwars dat ze nooit een spijtbetuiging van de verdachte kregen. "We hebben maanden gewacht op een teken van medeleven van jou, je werkgever en je familie."

"Sten was er niet opeens, jij was er opeens", vervolgt zijn zus. "Dat is roekeloos en hersenloos gedrag. Wat een onrecht." Juist dat is waar Sten volgens haar een hekel aan had. Het is voor haar onbegrijpelijk dat de verdachte iets anders blijft verklaren, dan wat de onderzoeken uitwijzen. "Wees een goed mens en laat niet meer leugens over je lippen rollen. Het gemis van Sten is al pijnlijk en ondraaglijk genoeg."



Als laatste is Sten's vriendin aan het woord. "Afgelopen jaar is een regelrechte hel geweest. Ik heb moeten leven zonder mijn Sten." Opnieuw komt aan het licht dat de familie niet gelooft in berouw bij de verdachte. "Zelfs hierbuiten zie ik je met je vader door het rode licht lopen. Jammer dat je geen respect toont."

Celstraf en rijontzegging

Ook de verdachte sprak daarna nog, deels had hij zijn woorden voorafgaand aan de zitting opgeschreven. "Ik weet dat jullie mij nooit zullen vergeven. Als ik de woorden kende die jullie troosten, dan zou ik ze opschrijven maar ik weet het niet." Hij zegt nog vaak aan het ongeluk te denken. "Ik wil jullie sterkte wensen en kracht voor de komende periode."



De officier van justitie eiste een jaar cel en een rijontzegging van vier jaar. Volgens de advocaat van de verdachte is dat buiten proportie. Hij vraagt om een taakstraf van 240 uur en een rijverbod van één jaar. De uitspraak is op 11 juni.