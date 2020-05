Brand in huis in Rijen, rook trekt richting winkelcentrum

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Marco Starink Volgende Vorige 1/2 Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

In een huis aan de Hoofdstraat in Rijen is donderdagochtend brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij, die richting winkelcentrum De Laverije aan het Wilhelminaplein trekt.

De brand werd donderdag net na tien uur gemeld. De bewoners van het huis konden veilig wegkomen.

Vanwege de rook moeten mensen in de omgeving hun ramen en deuren sluiten. Ook adviseert de Veiligheidsregio om ventilatiesystemen uit te zetten.

