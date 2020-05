Gekte op de huizenmarkt duurt voort ondanks coronacrisis, kwartiertje om een huis te bekijken

Wachten op privacy instellingen... Peter en Gaby zoeken een huis Volgende Vorige 1/2 Gekte op de huizenmarkt duurt voort, kwartiertje om een huis te bekijken

Huizenkopers hadden stiekem de hoop dat de coronacrisis wat meer lucht zou geven op de huizenmarkt. Maar dat is allerminst het geval, de gekte is gewoon als ' vanouds'. En het is er zelfs niet makkelijker op geworden voor de huizenkoper.

Makelaar Erik-Jan Klawer heeft donderdag een kijkdag georganiseerd. Dat gaat anders dat voor de coronacrisis. Toen was er altijd een open huis en liep je met misschien wel meer dan 100 mensen in twee uur door een je potentiële nieuwe stulpje. Maar door coronamaatregelen is dat verleden tijd.

15 minuten

“Er kunnen nu maar drie mensen tegelijkertijd binnen. Dat betekent één koppel met een makelaar. Ze krijgen een kwartier de tijd. Het liefst laat ik ze langer rondkijken, maar dat kan echt niet. Op dit huis hebben meer dan 80 mensen gereageerd. Dan zouden we meerdere dagen bezig zijn”, aldus Klawer.

“Het is kort”, beaamt Peter. Hij komt samen met zijn vrouw naar het huis kijken. “Bij veel huizen waar we voor bellen, kunnen we zelfs niet eens meer komen kijken, omdat het al vol is.” Volgens een andere huizenzoeker moet je er al bij zijn, voordat het op internet staat. “Als je nog geen bezichtiging hebt gepland voordat het op Funda komt, dan kom je er gewoon niet meer tussen. Wij hebben een zoekservice bij een makelaarbureau en dan krijgen we een mailtje met de huizen die nog online gaan komen. Dat is de enige manier."

Rustiger

Ondertussen melden de huizenbezoekers zich deze donderdag om het kwartier. Eerst even de handen ontsmetten en dan snel een rondje maken door het huis. "Gelukkig hebben we van te voren erg veel informatie gekregen", aldus een van de zoekers. "Het voordeel is wel dat je nu alleen bent, dan kun je misschien toch wat rustiger kijken, ook al is het heel kort."

Toen de coronacrisis net uitbrak, bestond de angst dat de huizenmarkt juist zou instorten. "Maar dat zie ik nog niet gebeuren. De vraag naar huizen is groter dan het aanbod en dat blijft nog wel even zo," aldus Klawer.