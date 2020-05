Enquête: Hoe ziet jouw coronatijd-zomervakantie er straks uit?

Eindelijk vakantie!

Hoe viert Brabant dit jaar de zomervakantie? Ga je naar het buitenland of blijf je thuis? In hoeverre heeft corona invloed op je vakantieplannen? Omroep Brabant wil dat in kaart brengen en nodigt je uit om ons via een enquête te laten weten wat jouw vakantieplannen zijn.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het ene jaar is het andere niet. Maar dit jaar is alles wel heel anders vanwege de coronacrisis. Menig voorjaarstripje is al afgelast of misschien wel omgeboekt.

Maar wat ga je deze zomer doen? Waar ga je naartoe? Misschien is dit hét moment om een vakantie in eigen land of eigen provincie te proberen. Of vind je de situatie nog zo onzeker en weet je nog niet wat je deze zomer gaat doen? Misschien wil je eerst weten wanneer België en Frankrijk de grenzen opengooien?

Laat ons weten wat je plannen zijn dan bundelt Omroep Brabant de antwoorden om binnenkort een verhaal te maken met de uitkomsten.

