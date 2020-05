Zorginstelling baalt van brutale diefstal van minigraver: 'Diep en diep treurig vind ik het'

Wachten op privacy instellingen... De gestolen kraan van Stichting IJgenwys en Anders uit Etten-Leur. Volgende Vorige 1/2 Zorginstelling baalt van brutale diefstal kraan en aanhanger

De klanten van zorginstelling IJgenwys en Anders in Etten-Leur kunnen er niet over uit; de diefstal van hun kraan en aanhangwagen. De kraan werd vaak gebruikt tijdens de dagbesteding, maar nu is de minigraver verdwenen. "Een andere kost al snel tussen de negen- en zestienduizend euro. En dat geld hebben wij niet", zegt voorzitter Jos Trouwborst.

De spullen zijn waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag gepikt. Piet Kars helpt mee met de verzorging van de ezels, pony's en vogels en windt er geen doekjes om: "Ik vind het diep treurig. Ze hebben hier al eens ingebroken en nu hebben ze weer spullen weggehaald. Diep en diep treurig."



Voorzitter Trouwborst heeft er slecht van geslapen. In onderstaande video vertelt hij hoe de diefstal werd ontdekt.

De kraan werd gebruikt in de groenvoorziening en bij het verzorgen van de dieren. En met de aanhanger werden spullen tussen de verschillende dagbestedingsplekken vervoerd. De minigraver was met 20 jaar niet meer de jongste. "Maar hij was goed onderhouden en voor ons had hij het nog 20 jaar kunnen doen", verzucht Trouwborst.