Máxima Medisch Centrum gaat schaarste aan beschermende kleding te lijf met tablets

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven zet tablets in tegen de schaarste aan beschermende kleding op de Spoedeisende Hulp. Artsen gebruiken die voor patiënten van wie wordt vermoed dat ze besmet zijn met het coronavirus. Op drukke dagen besparen ze daarmee bijna de helft aan beschermingssets, zo blijkt uit een eigen onderzoek van het ziekenhuis.

In de piekperiode van de coronacrisis waren al snel grote tekorten aan beschermingsmaterialen. "Door het vervolgcontact te vervangen door beeldbellen kunnen we zo'n gesprek met de patiënt op afstand in een andere kamer doen. De beschermingssets blijven op die manier in de verpakking. We hebben nu per patiënt maar één set beschermingsmateriaal nodig. Bovendien zijn we geen tijd meer kwijt met omkleden", aldus arts-assistent Selma Vaes.