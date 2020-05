Onderzoek naar vermiste Jelle Leemans in de bossen bij Rucphen

Jelle Leemans wordt al bijna 7 jaar vermist (Foto: Fie Leemans).

De politie heeft woensdag in de bossen bij Rucphen onderzoek gedaan naar de verdwijning van Jelle Leemans. De Belg wordt al sinds 2013 vermist, maar het onderzoek loopt nog steeds. Jelle was toentertijd onderweg van het Belgische Rumst naar Roosendaal, mogelijk voor een drugsdeal. Het vermoeden bestaat dat hij is vermoord.

Rechercheurs deden samen met specialisten van de Landelijke Eenheid en het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek in het bosgebied. Waarom ze precies daar gingen zoeken, is niet bekend.

"We kunnen nog niet zeggen wat we woensdag precies hebben gedaan en waarom daar gezocht is. Het is onderdeel van onderzoek dat al zeven jaar loopt en niet stilligt", zegt een politiewoordvoerder. De afgelopen jaren deed de politie ook al onderzoek in Roosendaal, Rucphen en Nispen.

In 2014 werden twee mannen uit Roosendaal aangehouden omdat ze iets met de verdwijning te maken zouden hebben. Ze werden weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Toen in 2019 nog steeds veel onduidelijk was over de vermissing, werd er 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de oplossing in de zaak. Ook werd vorig jaar duidelijk dat DNA van een onbekende vrouw is gevonden op een broodje dat in Jelles auto lag. De moeder van Jelle schreef een boek over de verdwijning.

