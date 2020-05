Drugslab in werking gevonden in Vorstenbosch, politie houdt zes mensen aan

Zes mensen werden aangehouden bij het lab.

Aan de Kampweg in Vorstenbosch is de politie donderdagnacht met een speciaal interventieteam binnengevallen in een draaiend drugslab. Zes mensen zijn daarbij aangehouden. "En dat is best veel", aldus een woordvoerder van de politie.

Een aantal van hen werd betrapt in het lab, anderen waren op het terrein eromheen aanwezig. Wat voor drugs er geproduceerd werd, is nog onduidelijk.

De politie had ' informatie' dat er wellicht een lab was op de locatie aan de Kampweg en kwam het donderdagnacht 'niet toevallig' tegen in het buitengebied bij Vorstenbosch, vertelt de woordvoerder.



Linke soep

Als het politieonderzoek op de plek zelf is afgerond, zal de LFO (landelijke faciliteit ontmantelen) het laboratorium direct onschadelijk maken en ontmantelen. De plek zal al die tijd bewaakt worden..



Het lab lag in het buitengebied. Toch zegt de politiewoordvoerder over het gevaar voor de omgeving: "Het lag misschien niet middenin een woonwijk, maar door de aanwezigheid van giftige stoffen en eventueel explosiegevaar, is het altijd linke soep."