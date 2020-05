Brand na gaslek in huis in Breda, zeker één gewonde

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Bij een brand in een huis aan de Ulvenhoutselaan in Breda is vrijdagochtend iemand gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Ook heeft een agent rook ingeademd.

De brand werd rond halftien gemeld en ontstond door een gaslek in de woonkamer. "Omdat het om een oude woning gaat en het huis in een bosrijk gebied staat, hebben we direct opgeschaald", vertelt een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur was vrij snel gedoofd, maar de schade is groot. Of de gewonde de bewoner van het huis is en of er meer mensen aanwezig waren toen de brand begon, is niet bekendgemaakt.

