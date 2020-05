Seizoenskaart kopen? Nu nog hopen dat je het voetbalstadion in mag

Voetbalkijken in het stadion

PSV heeft de duurste seizoenskaarten, kinderen zijn het voordeligst uit bij FC Den Bosch. Hoewel er veel onzekerheid is over stadionbezoeken komend seizoen, hebben alle Brabantse betaaldvoetbalclubs hun seizoenkaarten in de verkoop gedaan. We zetten de cijfers op een rij.

De coronasituatie maakt het voor voetballiefhebbers erg onzeker of en wanneer zij komend seizoen een wedstrijd van hun favoriete club kunnen bezoeken. Stuk voor stuk houden PSV, Willem II en RKC in de Eredivisie en NAC, FC Den Bosch, Top Oss, FC Eindhoven en Helmond Sport in de Eerste Divisie rekening met de situatie. Allemaal hebben ze wel een vorm van compensatie in het verschiet.

Al met al zijn er vele duizenden Brabantse voetbalfans die stevige bedragen overmaken aan hun favoriete club. Gezien alle voorwaarden rond de seizoenkaarten is het vergelijken van de goedkoopste kaarten (de minst goede plekken) voor volwassen een aardige indicatie van de tarieven en verhoudingen.

PSV: 290 euro

Willem II: 214 euro

NAC: 199,80 euro

RKC: 157,50 euro

FC Eindhoven: 155 euro

Helmond Sport: 140 euro

FC Den Bosch: 99 euro

Top Oss: 99 euro

Het overzicht

Om het beeld volledig te maken hebben we een overzicht gemaakt met naast de goedkoopste seizoenskaarten en de kinderkaarten ook de duurste seizoenskaarten en de kaarten voor rolstoelgebruikers.

Kijk en oordeel zelf ook over de creativiteit van de clubs op social media om fans over te halen een seizoenskaart aan te schaffen.

Volwassene duurste: 650 euro

Volwassene goedkoopste: 290 euro

Kids(vak): 111 euro

Volwasssen rolstoelgebruiker: 58 euro

Volwassene duurste: 379 euro

Volwassene goedkoopste: 214 euro

Kids(vak): 86 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: 189 euro

Volwassene duurste: 207 euro

Volwassene goedkoopste: 157,50 euro

Kids(vak): 76,60 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: 157,50 euro

RKC heeft tarieven tot en na 26 augustus 2020

Volwassene duurste: 350,58 euro

Volwassene goedkoopste: 199,80 euro

Kids(vak): 132,28 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: 131,02 euro

Volwassene duurste: 249 euro

Volwassene goedkoopste: 99 euro

Kids(vak): 34 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: 99 euro (Rolstoelgebruikers betalen bij FC Den Bosch tarief van tribune naar keuze)

Volwassene duurste: 399,90 euro

Volwassene goedkoopste: 155 euro

Kids(vak): 57 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: gratis

Volwassene duurste: 215 euro

Volwassene goedkoopste: 140 euro

Kids(vak): 62,50 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: 75 euro

Volwassene duurste: 145 euro

Volwassene goedkoopste: 99 euro

Kids(vak): 76 euro

Volwassen rolstoelgebruiker: geen info gekregen

