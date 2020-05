Dit zijn de echte Tim en Amber, de vrolijke bewakers van de anderhalvemeterregel

Amber, kartonnen Tim, kartonnen Amber en Tim.

Of het nu een café, een groenteboer, een slagerij, een verzekeringskantoor of een bibliotheek is: de anderhalvemeterregel wordt bewaakt door Tim en Amber, twee grote kartonnen poppen met een stralende lach. Tim en Amber, een verloofd stel uit Dongen, stond ervoor model. Binnenkort zijn hun kartonnen tweelingbroer en -zus wellicht ook in Duitsland te zien, want ook daar is belangstelling.

Dat Tim en Amber coronaborden zouden worden, was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, vertelt Amber. "Mijn verloofde Tim heeft een zakenrelatie, Robbert Lubberhuizen uit Breda. Die belde ons op omdat hij wist dat ik bij het bedrijf van mijn vader werk, Dispack in Dongen dat winkeldisplays maakt. Hij vroeg: kunnen jullie een 'afstandhouder' ontwerpen die mensen op een vriendelijke manier herinnert aan de anderhalvemeterregel?"

Een ontwerper van het Dongense bedrijf ging ermee aan de slag. "Ons eerste ontwerp was een soort tandarts, met een baard en een mondkapje." Maar Robbert vond dat die niet het goede gevoel uitstraalde: "Het was een vriendelijk mannetje hoor, maar een baard is niet hygiënisch. Dus ik zei: 'Ik wil een frisse jongen, zoals jouw verloofde Tim. Kun je ook een Tim maken?'"

"Heel leuk hoe dit allemaal loopt."

En zo werd de kartonnen Tim geboren. "Maar toen wilde Robbert er ook een Amber bij", lacht Amber. "Ik dacht eerst nog dat hij een geintje maakte, maar hij was serieus." En dus kreeg kartonnen Tim al snel gezelschap van kartonnen Amber, zoals in het echte leven.

Bij de stamkroeg van het stel, Den Hamse Bok in Dongen, willen ze Tim en Amber wel hebben om vanaf 1 juni de corona-orde te bewaken. Precies als Amber de poppen daar gaat afgeven, komt Tim voorbij, die tijdens zijn pauze even een broodje bij de bakker wil gaan halen. En zo ontstaat zelfs bij toeval de foto van Tim en Amber en Tim en Amber. "Heel leuk hoe dit allemaal loopt."

"Toen stopte de wereld ineens zo'n beetje met draaien."

En dat vindt ook bedenker Robbert, die zes weken voor de coronacrisis, begon als ZZP'er. "Maar toen stopte de wereld ineens zo'n beetje met draaien." Eerst hield hij zich nog even bezig met het aan de man brengen van plexiglas en corona-stickers. Maar een slowdown-poppetje, zo'n mannetje dat langs de kant van de weg aanspoort tot zachtjes rijden, zette hem op het spoor van de coronapoppen.

Kartonnen Amber blijft goedgemutst.

Hij lacht een beetje als hij opsomt waar Tim en Amber allemaal al te zien zijn. Op meerdere plekken in Dongen en Breda dus, maar ook in Almere. "En er is zelfs al een dummy opgestuurd naar Duitsland, waar ook een bedrijf belangstelling heeft. Dus misschien gaan ze daar ook wel heen!"

Niet rijk

Helpen Tim en Amber Robbert financieel gezien door de crisis, is de vraag. Opnieuw lachend: "Nou, dat nog niet echt hoor, maar ik geniet heel erg van de positiviteit waarmee er gereageerd wordt en wat er nu ontstaat. Het idee is ook, dat als het heel goed loopt, er een deel van de opbrengst naar het Rode Kruis gaat."

Waar Amber zichzelf en haar verloofde graag nog in karton zou zien opduiken? "In elk geval op onze bruiloft, die we moesten uitstellen vanwege de coronacrisis. Maar ik zou het ook keigaaf vinden wanneer Tim en ik in allerlei supermarkten door heel Nederland, met een glimlach, de anderhalvemeterregel mogen bewaken!"

