Albert Heijn kleedt 100.000 medewerkers aan met nieuwe kleren uit Hilvarenbeek

Shirley Schijvens toont de oude kleding die verwerkt wordt. De nieuwe kleding van Albert Heijn-medewerkers. Volgende Vorige 1/2 Shirley Schijvens toont de oude kleding die verwerkt wordt.

Albert Heijn heeft een miljoen kledingstukken nodig om haar 100.000 medewerkers in het nieuw te steken. Schijvens Corporate Fashion in Hilvarenbeek heeft de opdracht in de wacht gesleept. Een flinke klus, want andere jaren maakte het familiebedrijf 'maar' 600.000 kledingstukken voor een aantal andere bedrijven.

Het bedrijf straalt van trots: "Supergaaf! We drinken dadelijk met het team een glaasje champagne", glundert directeur Shirley Schijvens.

Het ontwerp komt uit de koker van Saskia van der Poel uit Eindhoven. In een gesprek brainstormde ze met supermarktmedewerkers over hun wensen. "Zij vertelden wat belangrijk is en wat lekker zit", legt ze uit. "Het zijn veel jonge mensen en zij moeten zich er prettig in voelen."

Een ontwerp met veel spijkerstof en een stof waarin je makkelijk kunt bewegen volgde. Dezelfde medewerkers hebben de kleding al gedragen in hun winkel en zo werd het ontwerp van Saskia steeds verder doorontwikkeld.

Uiteindelijk moesten directeur Shirley Schijvens en ontwerpster Saskia van der Poel het ontwerp toelichten bij de directie van de supermarktketen. Er was toen nog één concurrent over. "We waren zo gespannen, maar zij waren superrelaxed", blikt Schijvens terug. Niet veel later kregen ze te horen dat de opdracht binnen was.

In de video zie je hoe de nieuwe kledinglijn tot stand is gekomen:

Wachten op privacy instellingen...

Milieubewust

Shirley en Saskia zijn ervan overtuigd dat niet alleen het eigentijdse ontwerp, maar ook de ideeën van het Hilvarenbeekse bedrijf de doorslag gaven. De productie van de kleding is grotendeels duurzaam. De oude stof wordt verwerkt tot nieuwe kleding. De oude schorten worden versnipperd tot vezels en gemengd met gerecycled plastic, waar nieuw garen van wordt gemaakt.

"Het heeft heel veel innovatie gekost, maar als je dat niet doet dan weet je dat je bewust elke dag iets maakt wat slecht is voor het milieu. Waarom zou je dat doen?", zegt Shirley Schijvens over die keuze.

Ze zijn erg blij dat de supermarktketen mee wil gaan in hun gedachten en kunnen niet wachten totdat ze de medewerkers in hun kleding zien. "Hoe leuk is het als ik dadelijk de winkel binnenstap en het personeel heeft onze kleding aan", vertelt Saskia met een grote glimlach. Aan het einde van de zomer zijn alle medewerkers van Albert Heijn gekleed in het Hilvarenbeekse ontwerp.