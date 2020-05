2150 mensen per dag kunnen vanaf dinsdag worden getest op het coronavirus

Coronatest

De drie GGD'en in Brabant zijn er klaar voor. Vanaf 1 juni moet iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich kunnen laten testen. In heel Brabant is de testcapaciteit opgeschroefd. In totaal kunnen er in onze provincie straks 2150 mensen per dag worden getest.

Een van de testlocaties is naast het NAC-stadion in Breda. Daar is nu nog één teststraat en dat worden er drie. Mensen komen in hun auto aanrijden. Hun identiteit wordt gecontroleerd en daarna worden de monsters afgenomen. Vrijdag is het nog vrij rustig bij teststraat omdat alleen bepaalde doelgroepen zich kunnen laten testen, maar vanaf maandag kan iedereen hier terecht. Of de capaciteit dan voldoende is, is niet helemaal zeker.

Spannend

“Nu al kunnen we 200 mensen per dag testen en vanaf maandag houden we rekening met zo’n 600 mensen”, aldus Marc van Beers van GGD West-Brabant. Hoeveel mensen zich straks voor een test gaan melden is onduidelijk. En dat maakt deze operatie ook spannend. “De 600 mensen is inderdaad een schatting. Als blijkt dat er straks drie keer zoveel komen, dan hebben we even een probleem. We moeten dan verder opschalen en daar hebben we dan een paar dagen voor nodig.”

Lange rijen met wachtende mensen hopen ze niet te krijgen, maar ze hopen bij de GGD wel op drukte. “Het is juist goed als er veel mensen komen, want je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen met klachten zich laat testen”, stelt Van Beers.

Landelijke campagne

Maandag begint een landelijke campagne die mensen oproept om zich te laten testen. Er komt één landelijk nummer waarmee mensen zich kunnen aanmelden voor een test. Mensen met klachten hoeven straks dan ook niet meer eerst contact te hebben met een huisarts om te worden getest.

In de video wordt uitgelegd hoe het testen in zijn werk gaat:

De testlocatie van GGD Brabant-Zuidoost is op het parkeerterrein van de ijsbaan aan de Antoon Coolenlaan. Er kunnen nu 100 mensen per dag worden getest, dat worden er straks 550. “Er zitten grote onzekerheden in de geschatte aantallen, vandaar dat we snel en flexibel willen op- en afschalen. Maar onze ervaring is dat de aantallen veel lager uitvallen dan oorspronkelijk gedacht”, stelt de GGD.

De GGD Hart voor Brabant heeft al drie testlocaties, namelijk in Tilburg, Uden en Kruisstraat. Volgende week komt daar nog een vierde plek bij en dan kunnen er zo’n 1000 mensen per dag worden getest.