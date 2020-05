Binnen kijken in het opgerolde drugslab in Vorstenbosch

Het drugslab in Vorstenbosch (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). Het drugslab in Vorstenbosch (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). Het drugslab in Vorstenbosch (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). Het drugslab in Vorstenbosch (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). Volgende Vorige 1/4 Het drugslab in Vorstenbosch (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

In het drugslab dat werd ontdekt aan de Kampweg in Vorstenbosch werd BMK gemaakt, een grondstof voor amfetamine. Bij de inval in het lab werden donderdagnacht zes mensen aangehouden. Een gespecialiseerd team van de landelijke politie is nog bezig met het onderzoek en de ontmanteling van het laboratorium.

Ista van Galen Geschreven door

Bekijk hier de binnenkant van het drugslab in Vorstenbosch:

