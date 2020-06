De transferzomer van RKC: Mo Allach terug als technisch directeur

Mo Allach, technisch directeur RKC.

Mo Allach gaat weer aan de slag als technisch directeur bij RKC Waalwijk. Hij verliet de eredivisieclub in 2011 en werkte vervolgens voor de KNVB, Vitesse en Maccabi Haifa in Israël.

Mo Allach is blij dat hij terug is in Waalwijk. ''De club en de mensen eromheen hebben altijd een warm plaatsje gehad in mijn hart. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage te leveren en samen de club verder op te bouwen.''

Omroep Brabant voetbalwatcher Fabian Eijkhout denkt dat RKC met de rentree van Allach goede zaken doet. "In zijn eerste periode bij RKC heeft hij het goed gedaan. Ze waren toen net gedegradeerd om vervolgens weer te promoveren. Allach heeft toen een hecht team bij elkaar gezet. Hij heeft een goed netwerk. Wat ervaring betreft, haal je wel iemand binnen. Alles kwam aan op Van Mosselveld en Grim, het is goed om er een ervaren man bij te zetten.”

Onlangs legde RKC Hans Mulder, Paul Quasten en Mike Grim allen voor één seizoen vast. Fabian Eijkhout over die contractverlengingen:

Hans Mulder.

“Mulder is een goeie zet. Fysiek zal het minder worden, maar hij heeft afgelopen seizoen nog best veel wedstrijden gespeeld. Als je het over ervaring hebt, dan is Mulder de man. Fijne man voor de groep. Kan zijn ervaring goed overbrengen.”

Paul Quasten

“Paul Quasten is nog ouder dan Mulder. Een hele degelijke speler voor RKC. Ervaring is goed, maar van een andere orde dan Mulder.”

Mike Grim

“Derde keeper Mike Grim is nog vrij jong voor een keeper. Ik snap dat je met hem verder gaat en kijkt of hij nog stappen gaat zetten. De trainer zal ook tevreden zijn. Prima contractverlenging maar als ze het niet hadden gedaan had ook niemand vreemd opgekeken.”

