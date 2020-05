Waarschuwing voor pinksterdrukte in de Biesbosch: 'Houd je aan de regels!'

Dit mag wél aankomend weekend in de Biesbosch (archieffoto).

Burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen waarschuwt bezoekers aan de Biesbosch dat ze zich aan de RIVM-regels moeten houden en weg moeten blijven bij drukte. “Als het uit de hand loopt, gaan we echt maatregelen nemen en dat moeten we voorkomen.” De burgemeester zegt dit in een filmpje dat is gemaakt in aanloop naar het pinksterweekeinde.

De gemeente verwacht drukte vanwege het lange weekend en het mooie weer. “Versoepelen betekent niet dat er geen hygiënemaatregelen meer nodig zijn of dat we geen afstand meer hoeven te houden. Het virus is niet weg. Daarom: houd afstand en vermijd drukte, ook in de Biesbosch”, waarschuwt de burgemeester.

“Blijf ook de aanwijzingen van onze veiligheidsmensen opvolgen, zij zijn er niet voor niets. Desnoods zetten we een NL-Alert in. Ik wil dat de Biesbosch toegankelijk blijft voor iedereen.”

Deels op slot

Staatsbosbeheer sluit komend pinksterweekend een deel van de Biesbosch af. Vanwege het voorspelde mooie weer wordt grote drukte verwacht. De beslissing is genomen nadat het met Hemelvaart 'drukker dan ooit' was in de Biesbosch.

De afsluiting geldt voor de volgende kreken in het centrale deel van de Biesbosch:

Slootje van Sint-Jan,

Keesjes Killeke,

Buitenkooigat.

"Het is nu broedseizoen en deze kreken zijn daardoor extra kwetsbaar, denk aan futen en ijsvogels", zegt boswachter Jacques van der Neut. De genoemde kreken worden afgesloten met een ballenlijn en er zijn toezichthouders aanwezig. Kanovaarders blijven overigens wel welkom.

