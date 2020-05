De bestuurster raakte gewond (Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties).

Een auto is vrijdagmiddag rond vier uur over de kop geslagen op de Heuvelstraat in Moergestel. Dat gebeurde nadat de bestuurster tegen een boom botste. De auto belandde ondersteboven in de berm.

Rebecca Seunis Geschreven door

De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe is, is niet bekend. De weg werd afgesloten voor onderzoek.