Peuter (2) loopt lelijke brandwonden op na spelen op strand in Cuijk

Een peuter liep donderdag lelijke tweedegraads brandwonden op toen die aan het spelen was op een strandje bij een waterplas in de gemeente Cuijk. Dat liet de politie vrijdagmiddag weten.

"Waarschijnlijk is er in de nacht daarvoor in een kuil in het zand een vuurtje gestookt", laat een agent weten. "Om dit vuur te doven is er zand overheen gegooid, waardoor die plek niet meer zichtbaar was. " Maar daardoor werd het zand bovenop het vuur zeer heet.