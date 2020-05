Uitdelen gratis aardappelen leidt tot chaos op weg in Dinteloord: 'Ruim anderhalf uur aanschuiven'

File voor de gratis aardappels in Dinteloord (foto: Ilse Schoenmakers). Drukte in Dinteloord (foto: Ilse Schoenmakers). In de rij voor de aardappelen van boer Erik in Dinteloord (foto: Ilse Schoenmakers). Aardappelboer Erik van der Heijden had succes met zijn actie (foto: Ilse Schoenmakers). Volgende Vorige 1/4 File voor de gratis aardappels in Dinteloord (foto: Ilse Schoenmakers).

De weggeefactie van aardappelboer Erik van der Heijden in Dinteloord leidt zaterdagochtend tot een ware chaos op de wegen in de omgeving. In zijn loods lag 1.400.000 kilo aardappelen te verpieteren en daarom doet hij die van de hand. Daarnaast wil hij een boodschap afgeven. Hij wil een marktconforme prijs voor zijn piepers. En de mogelijkheid voor landbouwers om zelf te bepalen waar ze hun land voor gebruiken.

Een van de vele mensen die op de aardappelen afkomt, is Bosschenaar Joris. "Ik ging er al wel vanuit dat het druk zou worden. Een mannetje of honderd zou er wel kunnen komen. Maar het kunnen er zomaar meer zijn, als ik de file zie waar ik nu in sta."

Metertje voor metertje

Zowel voor als achter hem ziet hij tientallen auto's met een slakkengang richting de boerderij aan de Tweede Kruisweg gaan. "Het is maar een heel smal strookje", vertelt hij. "Zal ik hier wel inrijden, vroeg ik me nog even af. Want als er iets gebeurt, kan ik hier niet weg. Maar ik zag dat hier rustig volk is, dus ik ben het strookje toch opgegaan." De weg via de andere kant oprijden, was namelijk geen optie. "Daar groeide de file ook snel. En met je auto keren is hier ook lastig, dus ik heb besloten een uur en veertig minuten metertje voor metertje op te schuiven."

Een meneer was zo verstandig om op de fiets te komen. "Die zag ik op de heenweg hier voorbijkomen. De auto's moesten een beetje voor hem opzij en hun deuren dichtdoen. Die man kwam helemaal blij terug in nog geen tien minuten tijd!"

Een andere man besloot vanwege de drukte zijn auto te parkeren en lopend de aardappelen op te halen. "Die kwam net terug met 25 kilo aardappelen, maar die zware zak moest hij onderweg wel een paar keer neerzetten. Maar goed, die is wel sneller klaar dan alle mensen die in hun auto blijven zitten."

De piepers worden in zakken gedaan (foto: Ilse Schoenmakers).

'Oneerlijk lage prijs'

Dat er een berg van ruim 1.400.000 kilo aardappels lag te verpieteren in de loods van boer Erik is een gevolg van het feit dat de prijs voor aardappels volgens hem 'oneerlijk laag' is. "Van de 1,25 euro die jij in de supermarkt betaalt voor een kilootje aardappelen, krijg ik nog geen zes cent. Gezien de kosten van de grond, gebouwen, machines, arbeid, het plantgoed, de bemesting en de gewasbescherming komt de kostprijs uit op dertien cent per kilo. En die stijgt elk jaar weer. Dit komt erop neer dat we geld moeten toeleggen. Zo blijven wij geen boer. "

Daar bovenop komt de coronacrisis. Die veroorzaakt volgens Erik een prijsval van veertien cent naar één cent. "Al vult de overheid die via een compensatieregeling wel aan tot vijf cent. "

Duurzame energie

Erik vindt dat landbouwers hun grond ook op een andere manier zouden moeten kunnen inzetten om meer inkomsten te genereren. "Bijvoorbeeld door een deel in te zetten voor het opwekken van duurzame energie via windmolens of zonnepanelen. Helaas staat de gemeente dit nog niet toe. Die vindt dat landbouwgrond alleen voor landbouw gebruikt mag worden. Terwijl het voor ons fijn zou zijn om met ons land op een andere manier inkomsten te genereren. Want momenteel leveren mijn aardappels nauwelijks iets op. "

Dus deelt hij ze zaterdag gratis uit. Met een maximum van 25 kilo aardappelen per auto. "Dan worden mijn heerlijke aardappelen in ieder geval gegeten."

Schandalig

Joris had de lange file graag over voor de zak gratis aardappelen. "Maar het is meer het goede doel dat ik nastreef dan dat ik per se 25 kilo aardappelen wil hebben." Hij heeft namelijk te doen met de boer en de lage prijs die hij voor zijn aardappelen ontvangt. "Schandalig. Vooral met het besef dat wij drie of vier euro voor drie kilo aardappelen in de winkel betalen."

De aardappelactie in Dinteloord sloeg duidelijk aan (foto: Joris van Aalst).