Tienduizenden euro's cash gevonden na arrestatie van drugsdealers in Eindhoven

De politie nam een grote hoeveelheid geld in beslag (foto: Politie.nl).

Drie mannen zijn donderdag aangehouden in Eindhoven op verdenking van drugshandel. Dat maakt de politie zaterdag bekend. Aan de arrestatie ging een maandenlang onderzoek vooraf. Bij de aanhoudingen werden meerdere arrestatie-eenheden ingezet.

Het onderzoek richtte zich op twee 27-jarige broers uit Eindhoven. De politie vermoedde dat zij zich bezighouden met de handel in verdovende middelen. Later kwam ook een 20-jarige Eindhovenaar in beeld. Tijdens de actie van donderdagavond werd die man in de gaten gehouden. Rechercheurs zagen dat hij meerdere keren aan het handelen was.

Verborgen ruimtes

De 20-jarige man werd vervolgens tot aan zijn huis gevolgd en daar aangehouden. Op het moment van zijn aanhouding was hij net bezig met het tellen van zijn geld, enkele tienduizenden euro’s. Dit geld is in beslag genomen. Tegelijkertijd werden de twee broers in hun bedrijf aan de Leenderweg in de boeien geslagen.

De auto waarin de broers op dat moment reden, namen agenten mee. In die auto vonden ze in enkele verborgen ruimtes een grote hoeveelheid onversneden cocaïne en hasj. Ook andere auto’s die de broers gebruikten tijdens het dealen werden in beslag genomen. "Ook namen we een kostbare SUV en een hoeveelheid gouden sieraden in beslag, omdat we denken dat die met crimineel geld zijn betaald. "

Kluizen

De politie doorzocht naast het bedrijf van de broers en de huizen van de drie verdachten ook nog twee plekken waar de verdachten kluizen hebben. "Daarin troffen we nog eens vele tienduizenden euro’s contant geld aan." De politie denkt dat al het aangetroffen contante geld verdiend is met criminele activiteiten. "Tenslotte vonden we tijdens de doorzoekingen ook nog munitie bestemd voor automatische vuurwapens. "

De drie mannen zijn voorlopig vastgezet. Het onderzoek naar hun activiteiten gaat volgens een politiewoordvoerder 'onverminderd voort'.