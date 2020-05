Na 70 jaar huwelijk zijn Paul en Tini nog smoorverliefd op elkaar

De vlaggen hangen uit bij appartementencomplex Orangerie in Klundert. Paul (96) en Tini (94) Langeweg vieren hun 70-jarig huwelijk. Vanwege de coronacrisis kan dat niet groots worden gevierd, maar toch was er ruimte voor een bescheiden feestje. De tortelduifjes werden toegezongen door hun kinderen en andere bewoners van het appartementencomplex.

De liefde spat er na al die jaren nog steeds van af. Ze leerden elkaar in 1942 kennen. Paul komt uit Klundert en Tini woonde in Rotterdam. Ze zagen elkaar als zij bij familie in Klundert verbleef. Niet kort daarna moest Paul onderduiken. Ze stuurden elkaar brieven, maar dat kon niet rechtstreeks. “Mijn adres mocht natuurlijk niet bekend worden”, legt hij uit.