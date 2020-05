Politie vindt 55.000 euro contant geld en kilo's drugs in auto en huis in Breda

De 'vangst' van de politie (foto: politie).

De drie mannen die vrijdag door de politie zijn aangehouden in Breda, worden verdacht van drugshandel. Bij de aanhoudingen heeft de politie een wagen, kilo's drugs en 55.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Twee van de drie verdachten zijn 25 jaar oud, de derde verdachte is 27. Zij komen allemaal uit Breda.

De eerste aanhouding verrichte de politie nadat agenten op de A58 bij Breda een auto in het vizier kregen die eerder betrokken was bij een 'verdachte situatie'.

Toen agenten de auto aan de kant zetten en controleerden, vonden zij in een verborgen ruimte tassen met daarin 15.000 euro aan contanten en vijf kilo MDMA. Ook lag er een cryptotelefoon in de wagen. Dit soort telefoons wordt vaak gebruikt voor criminele doeleinden. De 25-jarige bestuurder werd opgepakt. De auto, de drugs en het geld zijn in beslag genomen.

Waarschuwingsschot

Toen de politie naar de woning van de verdachte aan de Middellaan ging, kwamen net meerdere mensen met tassen naar buiten. Zij sloegen op de vlucht. De politie loste een waarschuwingsschot bij de achtervolging die volgde. Twee verdachten zijn aangehouden. Een derde wist te ontkomen.

In de tassen die de mannen bij zich droegen, vond de politie 40.000 euro aan contant geld en grote hoeveelheden drugs. Het gaat om cocaïne (0,5 kilo), xtc (tien kilo), MDMA (4 kilo), crystal meth (0,5 kilo), LSD en 4c-b (2 kilo).

In totaal werd 55.000 euro aan contant geld gevonden (foto: politie).

Verborgen ruimte

Bij een doorzoeking van de woning werd ook een verborgen ruimte aangetroffen, maar die was leeg. Vermoedelijk zat de inhoud uit de 'drugswinkel' in de tassen.

