Na 'bizarre lente' start meteorologische zomer met zon en hoge temperaturen

Zonnig Breda (foto: Henk Voermans).

"Echt bizar." Zo omschrijft Diana Woei van Weerplaza de lente dit jaar. "De teller qua zonuren staat nu, een dag voor het begin van de meteorologische zomer, op 785. Dat is ruim vijftig procent meer dan tijdens een normale lente! Deze lente is zelfs nog zonniger dan de zonnige zomer van 2018."

Ook deze laatste dag van de meteorologische lente wacht ons veel zoneschijn. "Maar het is wel iets minder warm dan zaterdag", vertelt Woei. "Toen hadden we nog zomerse waarden in Brabant, 25 graden. Nu wordt de temperatuur wat getemperd doordat er wat bewolking uit het oosten over onze provincie schuift. Maar met 22 tot 23 graden en niet al te veel wind vanuit het oosten - kracht drie tot vier - is toch aangenaam te noemen."

Buien

Ook Tweede Pinksterdag verwacht Woei veel zon. "Nog meer dan op deze zondag. De sluierwolken trekken namelijk naar het westen weg. Het blijft ook dan droog en we krijgen hogere temperaturen. Zomerse waarden van 25 of 26 graden zijn maandag mogelijk. Daarbij staat een matige oostenwind, hooguit kracht drie of vier."

Mensen die hopen op een beetje regen moeten zeker geduld hebben tot woensdag. "Dinsdag hebben we eerst nog een droge en zomers warme dag voor de boeg, met veel zonneschijn. Bij niet al te veel wind vanuit het oosten halen we dan 27 graden. Maar woensdag wordt de lucht geleidelijk vochtiger. De luchtdruk daalt dan. Dat betekent dat er buien kunnen ontstaan. Vooral woensdagmiddag. Maar voordat die ontstaan, is het eerst nog broeierig warm. Zo'n 24 tot 27 graden."

Plaatselijk karakter

En niet overal komen die buien voor, benadrukt de weervrouw van Weerplaza. "Ze hebben plaatselijk karakter." Donderdag, vrijdag en zaterdag zouden er ook buien kunnen voorkomen. "Maar ook dan zijn er plekken waar geen druppel valt."