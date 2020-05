Zon en zomerse temperaturen met Pinksteren, vanaf woensdag kans op regen

Veel zon en hoge temperaturen. Dat zijn de ingrediënten voor de pinksterdagen. Wie snakt naar regen, moet geduld hebben tot woensdag. Vanaf die dag neemt de kans op buien toe.

Op deze laatste dag van de meteorologische lente wacht ons veel zonneschijn. "Maar het is wel iets minder warm dan zaterdag", vertelt Diana Woei van Weerplaza. "Toen hadden we nog zomerse waarden in Brabant. Nu wordt de temperatuur wat getemperd doordat er wat bewolking uit het oosten over onze provincie schuift. Maar met 22 tot 23 graden en niet al te veel wind is het toch aangenaam te noemen."