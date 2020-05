Ruimtevaartdeskundige over historische lancering SpaceX: 'Begin van de toekomst van ruimtevaart'

Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. (Archieffoto: Omroep Brabant)

Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders uit Oirschot zat er zaterdagmiddag om drie uur al klaar voor. Dit dus uren vóór de lancering van de eerste bemande commerciële ruimtevlucht door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Vanaf het moment dat de twee Amerikaanse astronauten hun biefstuk en eieren aten tot en met de lancering van de raket vanaf de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral, volgde hij de rechtstreekse uitzending van NASA.

Hartkloppingen had hij niet. Maar de lancering was voor Smolders wel weer zo bijzonder dat hij voor het eerst in jaren keek.

De laatste paar jaar waren er diverse lanceringen naar ruimtestation ISS vanuit Rusland. "Maar dat was routine, zo normaal", legt Smolders zondagochtend uit in Lekker Weekend op Omroep Brabant radio. Maar zaterdag was het dus anders. De lancering van de Crew Dragon naar ISS markeert volgens hem 'het begin van de toekomst van ruimtevaart'.

Hier is de uitzending door NASA van de lancering van de Crew Dragon nog eens terug te kijken:

NASA zal routinevluchten volgens Smolders voortaan overlaten aan commerciële bedrijven. "Het is een onderzoeksinstituut, geen taxibedrijf", zegt hij. Terugkeren naar de maan en daar een ruimtestation bouwen om ervaring op te doen voor vluchten naar Mars, is hetgeen waar NASA zich volgens Smolders op gaat richten.

"Het is uiteindelijk de droom van velen, ook van Elon Musk, om mensen te verspreiden over drie werelden", legt hij uit. "Aarde, de maan en Mars." Of Smolders, nu 79 jaar, dat laatste nog gaat meemaken, betwijfelt hij. "Mensen op Mars, ik hoop heel mijn leven al dat het over 25 jaar gebeurt", zegt hij.

Waar hij nu vooral op hoopt, is dat hij een terugkeer naar de maan nog gaat meemaken. "Met de maan is mijn leven eigenlijk begonnen. Dit toen ik met mijn moeder vanuit het opkamerraampje van onze boerderij aan de rand van Eindhoven naar de maan keek. Vervolgens heeft de maan me heel mijn leven vergezeld. Als ik een terugkeer naar de maan nog mag meemaken dan ben ik heel blij." In 2024 of 2025 is het volgens Smolders zover.

De NASA-astronauten Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49) bevinden zich momenteel in een baan om de aarde en voeren aan boord van de Crew Dragon een aantal technische tests uit. Ze eten en slapen nog wat om zondagmiddag tegen halfvijf (Nederlandse tijd) aan te komen bij het ISS.

SpaceX is nu het eerste commerciële bedrijf dat mensen naar de ruimte heeft gebracht. De lancering zaterdag betekende ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011. De raket was zaterdag volgens Smolders overigens niet te spotten boven Nederland, zoals sommigen wel dachten. "Hier was het nog te licht", legt hij uit.