Hevige emoties als Richard zijn demente vrouw Marion mag zien, maar niet kan aanraken

"Je kunt er niet overheen springen, hè?" De vraag die Marion stelt aan haar man Richard die aan de andere kant van het hek van haar verpleeghuis in Etten-Leur staat, gaat door merg en been. "Nee, nee...", Richard schudt het hoofd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus konden de twee elkaar lange tijd niet ontmoeten. Nu mag dat wel weer, maar wel op anderhalve meter afstand.

Marion zucht. "Ik vind het heel erg voor jou", zegt ze tegen haar man aan de andere kant van het hek. "Maar voor mezelf ook, hoor. Het is niet fijn." Als zijn demente vrouw naar binnen is gegaan, staan bij Richard de tranen in zijn ogen. "Dit is afschuwelijk", vertelt hij. "Maar dat hoeft zij niet te zien."

'Ik was meteen over dat hek gestapt'

Zelf zou Entrop over het hek zijn gestapt, als hij in Richards schoenen stond. "Ik had haar in zijn geval vastgepakt. Gewoon doen! Richard heeft geen corona en zij ook niet, blijkt uit tests. Dus waar hebben we het over? Je moet uitzonderingen kunnen maken op starre regels. Maar ach, dat is mijn 'jarenzestig-achtergrond'. Ik bepaal zelf wel wat goed is en wat niet. Ik was meteen over dat hek gestapt."