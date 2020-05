Versoepeling van bezoekregeling 'menselijk, maar ook doodeng', zegt specialist ouderengeneeskunde

Ouderenspecialist van Thebe, Ans Mulders, in KRAAK.

Stapje voor stapje gaan verpleeg- en verzorgingshuizen verder open. Per bewoner één vaste bezoeker is nu de praktijk op veel plekken. En dat vindt Ans Mulders, specialist oudergeneeskunde bij Thebe, eigenlijk doodeng. “Als mensen zich nu niet aan de regels houden, zijn we terug bij af”, stelt ze zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. “Kom dus echt niet op bezoek bij je dierbare, wanneer je ziekjes bent”, benadrukt ze. "En houd die anderhalve meter afstand, ook al is het zó niet wat je wil."

"Menselijkerwijs kunnen we bezoekers niet langer buiten houden", zegt Mulders. Maar die ene vaste bezoeker per bewoner, betekent voor velen een ‘onmenselijke keuze’. Want wie van de kinderen mag er nu bijvoorbeeld op bezoek komen bij vader of moeder?

Mulders is blij dat ze de maatregel niet zelf heeft hoeven verzinnen. Maar zij en haar collega's moeten dit nu wel uitleggen aan bezoekers. Bij Thebe krijgen ze soms zelfs te maken met agressieve reacties aan de deur. "Mensen eisen uit frustratie en verdriet dat ze hun partner, vader, moeder of broer nú willen zien", vertelt ze. "Heftige materie."

'Stiekem streven naar 1 juli'

Voorvallen die pas tot het verleden zullen behoren wanneer bewoners weer meer dan één vaste bezoeker mogen mogen ontvangen. Een versoepeling die per 15 juli gepland staat. Maar het is Mulders 'een lief ding waard als dat wat eerder kan'.

“Stiekem streven we naar 1 juli”, zegt ze. “Maar dan moeten we het nu wél goed doen. Bezoekers moeten zich daarvoor nu wel aan alle maatregelen en adviezen houden."

Bekijk hier het hele gesprek in KRAAK. met ouderenspecialist Ans Mulders van Thebe:

