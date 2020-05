Twee motorrijders gewond bij aanrijding in Tilburg

Bij een ongeluk met twee motoren zijn zondagmiddag op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg twee gewonden gevallen. Een van de motorrijders lijkt er vrij ernstig aan toe te zijn, zo laat de politie weten.

Het ongeval gebeurde rond halftwee. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Behalve de twee motorrijders was er volgens de politie verder niemand betrokken bij het ongeluk.