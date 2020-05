Bergse harmonie samen met Claudia de Breij op de bres voor #cultuurinactie

Harmonie Concordia in Bergen op Zoom samen Claudia de Breij.

Harmonie Concordia in Bergen op Zoom heeft samen met Claudia de Breij het lied 'Onze Harmonie' opgenomen, dat is uitgezonden op de demonstratie-site Cultuurinactie.nl.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De samenwerking tussen de harmonie en De Breij heeft een opvallende geschiedenis. De harmonie heeft vorig jaar meegewerkt aan de theatertournee van Claudia de Breij. De rode lijn in de voorstelling 'Nu' is dat de cabaretière graag bij de fanfare had gezeten, maar dat ging niet met haar instrument. Aan het einde van de show komt er een lokale fanfare het theater in om het lied 'Onze harmonie' te spelen.

Wachten op privacy instellingen...

Lied herschreven

"Toen De Breij in Bergen op Zoom kwam met haar show heeft ze ons gevraagd om aan het einde van de voorstelling dat lied te spelen", vertelt Jos van de Watering. Hij is de secretaris van de harmonie Concordia. "Vanwege corona konden wij de afgelopen weken niet repeteren. Eén van onze muzikanten heeft toen haar lied een beetje herschreven en dat hebben we ieder thuis ingespeeld. Het resultaat was best aardig en dat hebben we naar De Breij gestuurd".

En daarmee was de kous af, dachten ze bij de harmonie. De Breij reageerde vriendelijk dat ze het leuk vond en dat was dat. Totdat ze een paar weken later contact opnam of ze de tekst van het lied mocht hebben en of ze haar zang erin wilden mixen om mee te doen met #cultuurinactie. Dat hebben ze toen gedaan en het resultaat is hieronder te beluisteren.

Wachten op privacy instellingen...

Cultuur in Actie! is een ketendemonstratie waarmee aandacht wordt gevraagd voor het belang van de culturele sector. Op hun website cultuurinactie.nl zijn ze op 30 mei begonnen met uitzenden. De actie duurt tot en met 5 juni.