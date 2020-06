Veel rook door schuurbrand in Someren

De brandweer is aan het blussen. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Mediaprodukties) Van de schuur bleef weinig over. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Mediaproduktie) Volgende Vorige 1/2 De brandweer is aan het blussen. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Mediaprodukties)

In een schuur met hooi aan de Vaarselstraat in Someren heeft zondagmiddag een brand gewoed. In de schuur stonden ook verschillende aanhangers voor tractoren.

De brandweer kon niet alle voertuigen redden. Door het brandende hooi ontstond veel rook. De brandweer probeerde het hooi in de schuur zelf af te koelen door er water op te spuiten.

Bij de brand zijn twee tankautospuiten en twee watertanks ingezet. Rond halfacht 's avonds was de brand onder controle.

