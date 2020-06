Schoten bij huis in Rosmalen: twee Bosschenaren (24 en 39) opgepakt

De politie doet onderzoek rond het huis in Rosmalen waar werd geschoten (foto: Bart Meeters).

Bij een huis aan de Lucas Gasselstraat in Rosmalen is zondagnacht rond één uur geschoten. Twee verdachten werden drie kwartier later aangehouden.

De verdachten zijn Bosschenaren van 24 en 39 jaar oud. Zij zijn vastgezet.

'Mogelijk langer lopend conflict'

"Vermoedelijk heeft het schieten te maken met een langer lopend conflict tussen twee families", laat een politiewoordvoerder weten.

Vanwege het onderzoek bij het huis werd de omgeving 's nachts afgezet met lint.

Wachten op privacy instellingen...