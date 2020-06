De bewoner van een huis aan de Emmastraat in Breda is zondagnacht overvallen. Dit zou rond middernacht gebeurd zijn.

"In de Emmastraat stond een politieauto en de agenten waren binnen in een appartement op de eerste etage", laat een ooggetuige weten. "Een man liep met een handdoek tegen zijn hoofd rond."

Buit

Ook de benedenburen zouden ondervraagd zijn door de agenten. Of er iets is buitgemaakt en hoeveel er waren, is niet bekendgemaakt.