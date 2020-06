“Schildersoverall met ducttape dichtgeplakt”, huisarts over beschermingsmiddelen tegen coronavirus

Huisarts Angela van Uden over corona-beschermingsmiddelen. (Foto: Op1)

Vuurwerkbrillen van de bouwmarkt, haarnetjes van de plaatselijke slager en schilderoveralls met kapotte ritsen die met ducttape werden gerepareerd. Het waren de beschermingsmiddelen die Angela van Uden, huisarts in Sint Oedenrode, in het begin van de uitbraak van het coronavirus in haar dorp bij elkaar waren verzameld. En eigenlijk is er daarin in al die maanden nog steeds niets veranderd, vertelde ze zondagavond in talkshow Op1. “Zo doen we het eigenlijk nog steeds.”

De uitzending van Op1 stond in het teken van de hoofdrolspelers van Frontberichten. Daarin kwam ook huisarts Angela van Uden aan het woord. Zij vertelde over haar eerste kennismaking met een patiënt die besmet was met het coronavirus.

“Een vrouw was in huis gevallen en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Enkele uren later was ze weer ze weer thuis en toen belde de familie dat het niet goed met haar ging. Toen ben ik langsgegaan en zag een vrouw onderuitgezakt in een stoel zitten. Ik heb toen dicht bij haar gezeten en geholpen. Later bleek dat ze positief was getest. Ook bleek dat veel oudere mensen niet altijd de karakteristieke symptomen van de ziekte hadden”, vertelt Van Uden.

'In onze praktijk hadden we slechts één mondkapje dat we nog over hadden van de Mexicaanse griep'

Toen ze dat hoorde, ging de huisarts eerst in haar eigen praktijk op zoek naar beschermingsmiddelen. Van Uden: “Ineens was het virus daar. We hadden handschoenen, schorten en slechts één mondkapje dat we nog over hadden van de Mexicaanse griep.”

'De plaatselijke slager annex traiteur leverde de haarnetjes'

De huisarts ging daarop op jacht naar beschermingsmiddelen. “Bij een bouwmarkt heb ik vuurwerkbrillen en alle pakken die er waren gekocht. Gelukkig zijn we in het dorp gezegend met bouwvakkers en boeren. Die hebben meteen alle beschikbare mondkapjes gebracht. Ik heb gebeld met de plaatselijke slager annex traiteur geweest voor haarnetjes. Per ommegaande kwam hij ze brengen.”

Tijdens het werken ging er van de beschermingsmiddelen ook wel eens iets kapot. “De rits van de schildersoverall die we als bescherming droegen ging gemakkelijk stuk. Met ducttape werd het gerepareerd”, illustreert de huisarts. “Zo deden we het en zo doen we het eigenlijk nog steeds. Er is niets anders gekomen. Er zijn nog steeds te weinig beschermingsmiddelen.”

