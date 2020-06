Motorrijder geschept door auto, twee gewonden naar het ziekenhuis

Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision.

Een motorrijder is maandagochtend in Veldhoven gewond geraakt nadat hij was geschept door een auto. Dat gebeurde toen een auto wilde afslaan naar het Koningshof.

Vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto de motorrijder over het hoofd gezien. Door de botsing raakte ook een passagiere in de auto gewond.

Beide slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.