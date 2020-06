Automobilist rijdt twee lantaarnpalen omver en veroorzaakt ravage

Een automobilist heeft zondagnacht rond halfdrie voor een ravage gezorgd op de Turnhoutsebaan in Tilburg. Op de hoogte van de Rillaerse Baan reed hij met zijn auto twee lantaarnpalen uit de grond.

De bestuurder raakte bij de botsing gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder had vermoedelijk te veel gedronken. In het ziekenhuis is van de bestuurder nog een bloedproef afgenomen.